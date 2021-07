Cds – Inter, serie riflessioni in corso sulla tournée in Florida: ecco i motivi

Alla Pinetina e in viale della Liberazione da qualche giorno è stata fatta (ed è tutt'ora in corso) un'approfondita riflessione sulla tournée negli Stati Uniti

Non è più una certezza come qualche settimana fa la tournée dell'Inter negli Stati Uniti. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, infatti, in casa nerazzurra da qualche giorno è stata fatta (ed è tutt'ora in corso) un'approfondita riflessione sulla tournée negli Stati Uniti, la cui partenza sarebbe prevista per questo giovedì. Spiega in merito il quotidiano: "Al momento non è stata cancellata anche perché ci sono contratti firmati e due partite da giocare in Florida (la prima contro l'Arsenal domenica 25), ma gli accordi erano stati presi quando la pandemia aveva allentato la sua morsa e la variante Delta non faceva paura come adesso. Il lungo viaggio, gli aeroporti da frequentare, gli alberghi e tutti i possibili contatti extra campo un po' preoccupano. Ci saranno colpi di scena? Vedremo".