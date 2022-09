UFFICIALE – Inter, rinnovata la partnership con Acqua San Bernardo: il comunicato

Inter e Acqua S.Bernardo continuano assieme, proseguendo un percorso iniziato nella stagione 2020/2021, quella del 19° Scudetto

Marco Astori

Qualità, tradizione, eleganza. Quando queste caratteristiche si incontrano, il feeling diventa naturale. Inter e Acqua S.Bernardo continuano assieme, proseguendo un percorso iniziato nella stagione 2020/2021, quella del 19° Scudetto nerazzurro. La minerale italiana, famosa in tutto il mondo per proprietà e leggerezza, sarà Official Water Partner del Club nerazzurro anche per le prossime due stagioni.

Acqua S.Bernardo sarà dunque a disposizione di tutte le squadre maschili e femminili nerazzurre e sarà presente nelle aree hospitality dello stadio e in tutte le locations e occasioni ufficiali del Club. Acqua S.Bernardo, marchio storico che dal 1926 rappresenta un'eccellenza del Made in Italy nel mondo con un'attenzione particolare per la salvaguardia dell'ambiente, dagli anni Novanta è anche espressione del design italiano, grazie al design della propria bottiglia "Gocce", disegnata da Giorgetto Giugiaro, espressione di innovazione e modernità. Inter è dunque partner ideale per l'acqua delle Alpi Marittime: S.Bernardo consolida così la propria presenza nel mondo dello sport e in particolare del calcio ai massimi livelli.

“È per noi un grande piacere aver rinnovato oggi l’accordo di partnership con Acqua S.Bernardo, una collaborazione nata un anno e mezzo fa e che ha già portato a celebrare insieme importanti successi, in campo e fuori. Che un brand come Acqua S.Bernardo, con un grande trascorso nel mondo dello sport, abbia deciso di continuare ad essere al nostro fianco è per noi testimonianza del valore del nostro lavoro.”

Luca Danovaro, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano

“Acqua S.Bernardo si fa promotrice da sempre dello stile italiano: la bottiglia della nostra minerale è firmata da Giorgetto Giugiaro. Per questo è un grande piacere e onore essere ancora al fianco dell’Inter, che da sempre rappresenta l’Italia ai vertici del calcio internazionale. L’Inter è uno dei simboli di Milano, un territorio molto importante e trainante per l’Italia di cui ci sentiamo parte integrante.”

Antonio Biella, Direttore Generale di Acqua S.Bernardo

(Inter.it)