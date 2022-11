Inter, operazione rinnovi. CdS: “In procinto di firmare c’è anche Darmian”

L'esterno nerazzurro, arrivato a Milano nell'estate del 2020 e attualmente in scadenza di contratto a giugno, prolungherà a breve

Skriniar e Calhanoglu, ma non solo: chi si appresta a rinnovare il suo contratto con l'Inter c'è anche Matteo Darmian. Esterno in grado di giocare su entrambe le fasce, utilizzabile anche da braccetto difensivo, l'ex Manchester United si è guadagnato il suo spazio sia agli ordini di Conte che con Inzaghi, e presto verrà premiato con il prolungamento. Così scrive il Corriere dello Sport: "Una raddrizzata alla stagione, allora, da abbinare alle questioni contrattuali: tra i giocatori in procinto di firmare c'è anche Matteo Darmian".