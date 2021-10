SM – L’Inter lavora ai rinnovi di Brozovic-Barella: il punto sulle due questioni

L'aggiornamento sulle due questioni che tengono banco in questo periodo in viale della Liberazione

L'Inter si basa sull'amicizia e sugli umori di Brozovic e Barella, grandi amici accomunati da un aspetto che sta diventando sempre più importante in viale della Liberazione. Quale? Il rinnovo di contratto. Come spiega Sport Mediaset, il primo ha sicuramente la priorità: essendo in scadenza, Marotta e Ausilio vogliono convincerlo in fretta, portando il suo ingaggio a 4.5, ma c'è ancora distanza con l'entourage che ne chiede almeno 6. L'azzurro invece, diventato leader carismatico e tecnico, ha più tempo per rinnovare (scadenza 2024) ma l'Inter vuole blindarlo per sventare gli assalti di top club esteri. Con il procuratore dell'ex Cagliari c'è già stato un incontro a Kiev per gettare le basi verso l'accordo. Una volta sistemate le questioni Lautaro (siamo ai dettagli) e Brozovic, sarà il momento per la fumata bianca. L'Inter vuole blindarli entrambi.