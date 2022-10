Inter, rinviato il rientro di Lukaku: oggi nuovi test, fissato l’obiettivo. Correa…

L'attaccante belga continua a lavorare per smaltire il problema fisico rimediato il 29 agosto in allenamento

Sono già dieci le gare saltate da Romelu Lukaku. Il rpoblema fisico ai flessori della coscia si è rivelato più serio del previsto con quasi due mesi di stop. L'attaccante dell'Inter non scende in campo dal 27 agosto scorso contro la Lazio all'Olimpico e non potrà farlo ancora per qualche altra partita.