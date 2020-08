Inter e Atalanta, possibile rinvio delle prime due giornate di campionato: i motivi

Archiviata la tribolata stagione 2019/20, per i club di Serie A è già tempo di pensare al prossimo campionato: secondo le disposizioni della Lega Calcio, la prima giornata si terrà tra meno di un mese, nel weekend del 19 e 20 settembre. Poco tempo per riposare e ancor meno per organizzare la preparazione fisica, soprattutto per quelle società che hanno dovuto prolungare le proprie attività a causa degli impegni di Champions League ed Europa League, in particolar modo per Inter e Atalanta, le italiane che sono arrivate più avanti in Europa.

Proprio per questo motivo, secondo Il Messaggero, i due club potrebbero chiedere il rinvio delle prime due giornate di campionato, così da avere maggior tempo a disposizione per ricaricare le pile e prepararsi per la nuova stagione, che dovà necessariamente chiudersi entro il 23 maggio, così da lasciar spazio all’Europeo. Per il momento Inter e Atalanta non hanno ancora presentato alcuna richiesta ufficiale alla Lega, si attedono novità per le prossime settimane.