Inter, da oggi tre giorni di riposo: ad Appiano lavorano solo in cinque

Il programma in casa nerazzurra stilato da Simone Inzaghi per i prossimi giorni

Se fosse partita per la Florida, l'Inter sarebbe tornata oggi. E Inzaghi avrebbe ordinato il rompete le righe. Pausa comunque confermata dal tecnico, come spiega la Gazzetta dello Sport: "L'Inter da oggi avrà tre giorni di riposo, salvo gli ultimi arrivati come Lukaku, Vidal, Sanchez, Vecino e Perisic. Lunedì sono attesi i rientri di Barella, Bastoni e Lautaro: Inzaghi avrà così la squadra al completo alla Pinetina".