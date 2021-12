Inter, sul riposo di Barella ormai si ride e scherza: “Con lo Spezia aria di…”

La Gazzetta dello Sport parla del possibile turno di riposo di Nicolò Barella nella sfida di oggi con lo Spezia

Nicolò Barella può tirare il fiato, questa volta per davvero. Simone Inzaghi pensa a un turno in panchina - almeno inizialmente - per il centrocampista dell'Inter alle 18.30 a San Siro contro lo Spezia. Anche se, con l'ex Cagliari, il turnover non è mai garantito come spiega La Gazzetta dello Sport.