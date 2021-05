Inter, rientro in aereo a Milano: oggi giornata di riposo. Domani la ripresa

Il programma dell'Inter di Antonio Conte dopo il successo in campionato a Crotone e il rientro a Milano con giornata libera

Giornata di riposo... in attesa di buone notizie da Reggio Emilia con possibile festa ScudetInto già oggi. Dopo il successo per 2-0 allo Scida di Crotone, l'Inter di Antonio Conte è rientrata a Milano in aereo.