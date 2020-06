Inter, turno di riposo per Lukaku? Conte pensa a qualche cambio per la gara con il Brescia

Potrebbero esserci diverse facce nuove nell’Inter che domani sera affronterà il Brescia. Secondo Tuttosport, Antonio Conte potrebbe nuovamente mischiare le carte: “Il turnover massiccio con il Sassuolo non ha portato bene ad Antonio Conte, ma domani sera contro il Brescia, pensando anche alla sfida di domenica col Bologna, il tecnico potrebbe nuovamente mescolare le carte“.

NUOVO TURNOVER – “Mancherà ancora Skriniar, che deve scontare altre due giornate. Detto ciò, in difesa Bastoni, inizialmente in panchina al Tardini, ritroverà una maglia da titolare al fianco di De Vrij, con Godin e D’Ambrosio a giocarsi la casella di centrodestra. Conferma a centrocampo per Barella, mentre Borja Valero potrebbe dare il cambio a Gagliardini, sempre che Conte non opti per il 3-5-2 facendo riflettere in panchina Eriksen. Possibili cambi anche in fascia, con i positivi Moses e Young di Parma candidati a dare il cambio a Candreva e Biraghi“.

PANCHINA PER LUKAKU? – “Attenzione all’attacco dove Lukaku finora ha disputato tutti i minuti dell’Inter nelle gare post-sosta, ovvero 384, recuperi compresi. Se c’è una partita nella quale il belga potrebbe inizialmente rifiatare è quella col Brescia, considerando anche la buona prova di Sanchez nel finale di Parma“