Inter, dopo i nuovi test si torna a lavorare in gruppo. Senza Calha a Bologna…

Inzaghi si prepara a lavorare con l'intero gruppo dopo le tre positività di casa Inter: la situazione verso Bologna

L’ Inter torna a lavorare in gruppo dopo le tre positività riscontrate nei giorni scorsi. Il match contro il Bologna in programma giovedì alle 12.30 si avvicina, i nerazzurri dovranno fare a meno dello squalificato Hakan Calhanoglu. Ecco le novità da La Gazzetta dello Sport verso la 20a giornata.

“Oggi finalmente l’Inter torna ad allenarsi in gruppo, senza restrizioni, come ai vecchi tempi. Nessuna novità finora dai nuovi tamponi di controllo dopo i tre casi di positività (Dzeko, Satriano, Cordaz) e quindi, dopo giorni con sedute individuali e a piccoli unità, i nerazzurri potranno allenarsi collettivamente per preparare la partita di Bologna alla Befana. Non ci sarà Calha, squalificato: al suo posto uno tra Vidal e Gagliardini”, si legge.