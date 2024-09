Inter, ripresi gli allenamenti ad Appiano. Dodici assenti nella seduta odierna

Inter al lavoro per la prima volta in settimana, con la squadra che è priva dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Sono 11 i convocati, tra Europa e Sudamerica, non presenti a San Siro. A loro si aggiunge l'assenza di Nicolò Barella, ai box per un intervento al naso. La squadra si è allenata al BPER Training Centre, con il primo appuntamento ufficiale in programma domenica 15 settembre alle 20:45 sul campo del Monza.