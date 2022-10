GdS – Inter, riscatto Bastoni: con Dimarco la miscela giusta a sinistra

Contro il Barcellona, Simone Inzaghi ha ottenuto risposte importanti anche da Alessandro Bastoni. Funziona l'intesa tra il difensore nerazzurro e Federico Dimarco nel ruolo di quinto, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport: "Il riscatto è certamente anche quello di Bastoni. La connessione con Dimarco è stata una delle cose più riuscite della serata di Champions. È come se all’improvviso, dopo lungo peregrinare, Inzaghi abbia finalmente trovato la miscela giusta per la fascia sinistra. Dall’Inter alla Nazionale, dalla Nazionale all’Inter, sì che funziona. Bastoni ha saputo cambiare pelle, lasciando indietro quel che più gli piace fare, mostrando le unghie più del fioretto. È una traccia per il futuro, l’Inter aveva bisogno di uscirne, poteva farlo solo così. In fondo, riavvolgendo il nastro, l’unico reparto intanto rispetto alla squadra dello scudetto era proprio la difesa. Come a dire: ripartiamo dalle certezze".