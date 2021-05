TS – Inter, una riserva potrebbe trovare poco spazio anche ora. Il motivo…

La riflessione di TuttoSport su uno dei calciatori che scalpitano in questo finale di stagione

Le ultime quattro gare di campionato saranno occasioni per vedere all'opera chi finora ha avuto poco spazio nell'Inter. Chi però faticherà a giocare anche a scudetto acquisito è Ionut Radu, almeno secondo TuttoSport. Scrive il quotidiano: "Se è pur vero che in questo finale di stagione anche il romeno potrebbe trovare spazio, c’è anche da considerare che Handanovic con 326 presenze in Serie A con la maglia dell’Inter rincorre il record di Zenga , che è a quota 328. È quindi abbastanza probabile che Handa giochi almeno i due match che gli consentirebbero di agganciare l’Uomo Ragno in vetta alla speciale classifica".