Inter, Conte ha i suoi undici per la finale. Ma cercherà di recuperare risorse in panchina

Ancora presto per qualsiasi tipo di considerazione sulla squadra che Conte manderà in campo contro il Siviglia nella finale di Europa League di venerdì sera. Ma pare proprio che l’indirizzo sia quello di lottare con gli stessi uomini, almeno nell’undici iniziale, che hanno giocato le ultime gare, a partire da quella di campionato con l’Atalanta.

Qualche allenamento in più può far sperare all’allenatore dell’Inter di recuperare al meglio anche gli uomini di riserva: Candreva, Sensi e non è ancora da escludere Sanchez. Si potrebbe provare nei prossimi giorni a recuperarlo per uno spezzone di gara. Si cercherà di migliorare le alternative dalla panchina poggiandosi però sui titolari che hanno trascinato i nerazzurri

(Fonte: SS24)