CorSera – Inter, ieri risposta forte sul piano caratteriale: due buone indicazioni

Allo stadio Paolo Mazza è andata in scena la seconda amichevole dell'Inter. Avversario di tutto rispetto per i nerazzurri che hanno affrontato un monaco molto più avanti nella preparazione. Il giorno dopo la gara, terminata 2-2, il Corriere della Sera analizza la prova della squadra di Inzaghi: "In attesa di trovare la condizione, dai nerazzurri arriva una risposta forte sul piano caratteriale".