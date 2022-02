Sky – Inter, Gosens viaggia verso la convocazione: “Che risposte a Inzaghi”

Il ritorno in campo di Robin Gosens è sempre più vicino in casa Inter. Si avvicina l’esordio dell’esterno tedesco in nerazzurro

Il ritorno in campo di Robin Gosens è sempre più vicino in casa Inter. Si avvicina l’esordio dell’esterno tedesco in nerazzurro. Ne parla così il sito di Sky Sport oggi, in vista dei prossimi impegni: “Inzaghi sta avendo risposte soddisfacenti dall'esterno tedesco, reduce dall'infortunio al bicipite femorale della coscia destra accusato a fine settembre con l'Atalanta in Champions League contro lo Young Boys. Gosens sta lavorando bene e viaggia verso la prima convocazione in vista di Genoa-Inter, in programma venerdì 25 febbraio. Ovviamente è ancora presto per vedere titolare il classe '94, ma riassaporare l'aria del gruppo e del campo, andare in panchina e stare con i compagni e, perché no, giocare magari qualche minuto potrebbe essere importante. Arrivato nel mercato di gennaio, Gosens potrebbe diventare un rinforzo fondamentale per Inzaghi che, soprattutto in quest'ultimo periodo, ha bisogno di energie nuove e di entusiasmo per ripartire dopo un mese di febbraio molto difficile”, si legge.