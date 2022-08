TS – Inter, ritardo di condizione ed equilibri da ritrovare: Inzaghi, un dato preoccupa

"Sei giorni all’alba, ovvero all’inizio di un campionato che l’Inter, dopo la cocente delusione della scorsa stagione, parte per vincere, per inseguire quella agognata seconda stella e battere così in volata i cugini rossoneri, arrivati pure loro a quota 19 scudetti. La squadra di Simone Inzaghi, però, non sta benissimo. Se gli exit-poll continuano a mettere l’Inter in pole position nella griglia di partenza, il pre-campionato ha raccontato di una squadra che, al di là del valore degli avversari affronti, deve ritrovare una propria identità". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al precampionato dell'Inter, chiuso con due pareggi e due sconfitte, se si escludono gli allenamenti congiunti ad Appiano e la prima con il Lugano. "Se è vero che sulla carta la rosa è stata senza dubbio rinforzata e allungata in alcuni ruoli (in attesa di un’alternativa in più ai difensore centrali), dall’altro l’avvicendamento fra Perisic e Lukaku non ha ancora portato i benefici auspicati. Ovviamente parliamo di due giocatori diversi in due ruoli differenti, ma l’uscita del croato ha tolto delle soluzioni di gioco ai nerazzurri (Gosens, così come Dumfries, ha bisogno di spazi davanti a loro per esaltarsi, mentre Perisic anche da solo sapeva inventare azioni pericolose), mentre il ritorno del belga necessita di un lavoro particolare soprattutto sugli equilibri di squadra che Lautaro e compagni non hanno ancora fatto loro", commenta il quotidiano.