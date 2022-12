Inter, ritiro a Malta dal 4 al 9 dicembre: Correa e Onana non ci saranno perché…

Manca poco alla partenza dell'Inter per Malta, dove la squadra andrà in ritiro dal 4 al 9 dicembre. Ecco le ultime in merito da Tuttosport: "Saranno presenti i giocatori non impegnati al mondiale e non ci sarà neanche Joaquin Correa, che pur essendo stato tagliato all’ultimo dal ct dell’Argentina Scaloni, tornerà a disposizione di Inzaghi attorno al 10 dicembre, così come André Onana mentre gli altri giocatori impegnati al mondiale godranno del periodo di ferie già concordato prima della partenza per il Qatar. Il quadro delle amichevoli pre campionato si completerà con Betis Siviglia-Inter del 16 dicembre, il 22 dicembre (alle 18) Reggina-Inter con il derby dei fratelli Inzaghi e, in conclusione, il 28 dicembre Sassuolo-Inter a Reggio Emilia".