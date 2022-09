Novità Inter, pronto ritiro invernale: “Sarà al caldo, ballottaggio tra Emirati e Spagna”

Durante la maxi sosta invernale, durante e dopo i Mondiali in Qatar, l'Inter effettuerà un secondo ritiro in una meta calda

Durante la maxi sosta invernale, durante e dopo i Mondiali in Qatar, l'Inter effettuerà un secondo ritiro in una meta calda. Lo scrive Tuttosport, secondo cui in ballottaggio ci sarebbero gli Emirati e la Spagna: