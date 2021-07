Inter, la nuova stagione è alle porte: le date di visite mediche e primo allenamento

L'Inter di Simone Inzaghi è pronta a decollare: manca sempre meno all'inizio del ritiro con il tecnico piacentino

È tutto pronto per la nuova stagione. L'Inter targata Simone Inzaghi tornerà a lavoro giovedì prossimo, con il primo allenamento in programma. Come spiega il Corriere dello Sport, martedì e mercoledì i calciatori nerazzurri si sottoporranno alle visite mediche di rito, prima di scende in campo giovedì per la prima volta agli ordini dell'ex Lazio.