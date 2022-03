Il Giornale – L’Inter non salva la faccia: ritmo da salvezza, altro che scudetto

I nerazzurri pareggiano anche contro la Fiorentina: 7 punti nelle ultime 7 giornate, il titolo si allontana

L'Inter non sa più vincere: i nerazzurri pareggiano contro la Fiorentina e perdono altro terreno nei confronti delle concorrenti al titolo. Il Giornale, nella sua analisi del match di ieri, non risparmia critiche: "L'Inter non salva la faccia: i numeri non si possono discutere, una sola vittoria nelle ultime 7 partite (contro la Salernitana ultima in classifica), in cui ha sommato la miseria di 7 punti, una media buona per la salvezza, altro che scudetto e seconda stella. Dopo la vittoria di Cagliari, il Milan ora è sei punti avanti e il recupero da giocare col Bologna serve all'Inter solo a sperare in una classifica migliore, non certo a mascherare la crisi. Il tempo per rimediare c'è ancora, ma ce n'è sempre meno e dopo la sosta (provvidenziale) ci sarà la trasferta in casa Juventus".