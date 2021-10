Inter, ritrova il fattore San Siro: obiettivo 3 punti. Inzaghi, garanzia Dzeko

I nerazzurri affrontano alle 12:30 l'Udinese: vincere per dare continuità al successo di Empoli e accorciare la classifica

Vincere per dare continuità al successo di Empoli e accorciare la classifica: è questo l'obiettivo dell'Inter, che alle 12:30 affronta l'Udinese. Oltretutto, come scrive il Corriere dello Sport, c'è da cofermare il fattore San Siro: "Il ritorno del fattore San Siro. Al di là dei 3 punti con l’Udinese, è questo l’obiettivo dell’Inter, reduce da due pareggi interni consecutivi in campionato con Atalanta e Juventus. Prima, il rendimento interno dei nerazzurri era da schiacciasassi, 18 successi in fila, tanto da essere decisivo nella conquista dello scudetto dell’anno scorso. In ogni caso, tutto lascia credere che il modo migliore per tornare alle vecchie abitudini sia proseguire a puntare su Dzeko: 5 centri in 4 match a San Siro in serie A e uno in 2 in Champions".