Nosotti (Sky): “Sorteggio Inter? Due inaffrontabili. Il Liverpool alla portata perché…”

C'è attesa per i sorteggi degli ottavi di Champions League che si terranno lunedì

«Credo che tra le possibili rivali dell'Inter agli ottavi le inaffrontabili siano City e Bayern. Il Liverpool, per quanto mi abbia colpito per le seconde linee che non gli fanno perdere identità, credo che qualcosa dietro possa lasciarti, anche per la qualità del palleggio dell'Inter, che sono caratteristiche della squadra di Inzaghi. Poi c'è Salah. Ma temo più l'organizzazione e la portata del gioco di City e Bayern. Se ci sono dieci uomini dietro la linea della palla il ritmo tende a scendere anche in Champions League. Con quelle due squadre non è così», ha sottolineato.