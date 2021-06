Inter, nuova cessione in vista per Rivas: si fa avanti la Ternana

Il centrocampista honduregno dei nerazzurri, terminato il prestito alla Reggina, ha numerosi estimatori: il punto

Nuova cessione in vista per Rigoberto Rivas: il centrocampista honduregno dell'Inter, terminato il prestito alla Reggina, difficilmente verrà riscattato dai calabresi. Diversi club hanno mostrato interesse per lui: secondo il Corriere dello Sport, tra le squadre in corsa ci sarebbe la Ternana, formazione neo promossa in Serie B che ha già avuto tra le sue fila il giocatore nella stagione 2018/19.