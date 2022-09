Repubblica – Inter, rodaggio finito: squadra nuova, solo 4 reduci dello scudetto

L'Inter vince sul campo del Viktoria Plzen e rilancia le proprie ambizioni in ottica Champions League. Repubblica sottolinea un particolare: "L'Inter ha avuto buon gioco a mettere in mostra tutto quello di cui è capace, e che nel passato recente sembrava avere dimenticato: possesso palla superiore al 70 per cento, incessanti cross dalle fasce, due gol rotondi e perfetti, uno per tempo, entrambi plasmati dalla manovra collettiva. [...] Questa nuova Inter, scesa in campo con soli quattro giocatori della squadra che due stagioni fa ha vinto lo scudetto, sembra avere finito il periodo di rodaggio. I nuovi arrivati sono ormai bene intrecciati alla trama che già c'era".