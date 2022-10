Inter-Roma, tocca ad Asllani: battesimo di fuoco per l’ex Empoli. Ma c’è alternativa

"Il suo è un battesimo di fuoco, considerando il momento delicato della squadra nerazzurra. Ma lo scorso anno ha dimostrato, nonostante i vent’anni, di avere la personalità per reggere la pressione. La buona impressione destata durante l’estate aveva autorizzato a credere che sarebbe stato coinvolto di più. Quando è cominciato il calcio vero, invece, come già evidenziato, è rimasto spesso a guardare. Anche , perché Inzaghi ha subito messo in chiaro di considerarlo solo il vice Brozovic e non un’opzione in più pure come mezz’ala. Ma ora il gioiellino albanese ha davvero l’occasione per prendersi la scena".