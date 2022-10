Gol, record e… Barella 2+2: cinque curiosità verso Inter-Roma

Tutto ciò che c'è da sapere su Inter-Roma. Ecco le cinque curiosità in vista del match in programma sabato a San Siro

La prima rete di Denzel Dumfries in nerazzurro è arrivata nella scorsa stagione proprio contro la Roma allo stadio Olimpico. L'olandese si è poi ripetuto nella sfida di ritorno a San Siro. Due partite e due gol contro i giallorossi: tra i difensori della storia dell'Inter soltanto Giacinto Facchetti, a quota 3 reti, ha fatto meglio di Dumfries contro la Roma in Serie A.

Nicolò Barella è l’unico centrocampista del campionato ad aver segnato più di un gol e servito più di un assist in questo campionato: in entrambe le statistiche il numero 23 nerazzurro è a quota 2. Inoltre, dopo le prime sette giornate, Barella ha completato 25 passaggi su azione che hanno portato a un tiro o a un assist per la conclusione di un compagno: nessun giocatore ha fatto meglio in Serie A.