Inter-Roma, pagelle Cds: Sanchez migliore in campo. Barella uomo ovunque

Le pagelle del quotidiano su Inter-Roma. L'attaccante cileno premiato come migliore in campo

Il giorno dopo Inter-Roma, nelle sue pagelle il Corriere dello Sport premia Alexis Sanchez come migliore in campo. Per l'attaccante cileno il voto è 7,5: "Altro gol pesante e spettacolare, di esterno, per certificare il passaggio in semifinale. In precedenza qualche guizzo e qualche imbucata, ma mette anche il piede nell’azione dell’1-0 lanciando Perisic. Si conferma in ottima forma, un “lusso” per la panchina". 7 per Nicolò Barella: "Meriterebbe il gol per la traversa colpita e il grande intervento con cui Rui Patricio gli nega il 2-0. Si conferma in grande forma, corre per due e lo trovi ovunque, in entrambe le metà campo".