Inter-Roma sabato alle 18 a San Siro: dove vedere la gara in tv

Andrea Della Sala

Dopo la vittoria in Coppa Italia col Milan, l'Inter torna in campo sabato per il campionato e affronta la Roma di Mourinho. Alle 18 a San Siro, la squadra di Inzaghi sfida i giallorossi:

Puoi vedere Inter-Roma in streaming live e on demand su DAZN. Qui trovi la pagina dedicata alla diretta di Inter-Roma, già disponibile sulla nostra App.

A CHE ORA INIZIA INTER-ROMA

Il kickoff del match della 34ª giornata di Serie A TIM, è in programma sabato 23 aprile 2022 alle 18:00.

CHI COMMENTERÀ LA PARTITA

Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

IL PROGRAMMA DI DAZN

Il pre-partita di Inter-Roma inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.