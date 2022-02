Tim Cup, Inter-Roma: dove vedere la partita in Tv e probabili formazioni

Inter e Roma si giocano un posto in semifinale di Coppa Italia. Tutto sulla gara: dalle probabili formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Inter e Roma si affronteranno in gara secca a San Siro nei quarti di finale di Coppa Italia . Le due squadre arrivano all'appuntamento dopo aver superato negli ottavi di finale Empoli e Lecce.

L'Inter è stata ad un passo dall'eliminazione per mano della formazione toscana allenata da Andreazzoli, ma grazie alle rete di Ranocchia - nei minuti di recupero - ha protratto la gara fino ai tempi supplementari dove, sul parziale di 2-2, ci ha pensato Sensi - passato poi alla Sampdoria - a evitare la lotteria dei rigori mandando i nerazzurri ai quarti.

La sfida di Coppa Italia tra Inter e Roma si disputerà martedì 8 febbraio presso lo Stadio San Siro di Milano. Fischio d'inizio previsto per le ore 21 .

Il quarto di Coppa Italia tra Inter e Roma sarà visibile in tv e in chiaro su Canale 5 .

Inter-Roma si potrà vedere anche in streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity da pc fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it.