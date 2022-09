Inter-Roma, la mossa di Inzaghi. “Sta pensando a più di un cambiamento. E Asllani…”

"Parlare di rivoluzione forse è troppo, ma sicuramente Simone Inzaghi sta pensando a più di un cambiamento per la sua Inter. Sia per il modulo, non più il 3-5-2 ma il 3-4-1-2, sia per quanto riguarda il tipo di calcio da proporre. Meno fioretto e più sciabola, tanto per intenderci". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle ultime da Appiano Gentile. Ieri Inzaghi ha provato Barella e Gagliardini come scudi davanti alla difesa con Mkhitaryan trequartista alle spalle di Dzeko e Lautaro. Se fosse confermato anche oggi questo schieramento, Asllani siederebbe in panchina.