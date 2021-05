Inter-Roma, la partita di Mourinho. TS: “Passato leggendario in nerazzurro, ma con Conte…”

Inter-Roma è diventata la partita di José Mourinho. Passato, presente e futuro che si intrecciano in 90'

Inter-Roma è diventata la partita di José Mourinho. Passato, presente e futuro che si intrecciano in 90' che non hanno granché da dire dal punto di vista della classifica ma che saranno analizzati attentamente proprio dallo Special One. "Il passato dello Special One a Milano è stato glorioso, anzi, leggendario con la conquista del Triplete. Il domani a Roma è tutto da scrivere e quanto sta succedendo nella Capitale da una settimana a questa parte, fa ben intendere quale sia ancora oggi l’attrattiva di un personaggio come il tecnico portoghese e le aspettative che lo accompagnano. Questa sera Mourinho non sarà ovviamente in tribuna a San Siro, ma osserverà bene la partita dal divano di casa e almeno da lì non sarà costretto a tifare per nessuno, anche se il suo rapporto conflittuale con Conte, potrebbe già far pendere la bilancia verso la Roma", sottolinea Tuttosport.