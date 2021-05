Inter-Roma, moviola Cds: “Giusto il giallo a Santon. E su Pinamonti no rigore”

L'analisi degli episodi da parte del quotidiano romano

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha analizzato come di consueto gli episodi arbitrali più rilevanti di Inter-Roma . Questa la moviola del quotidiano: "Sempre scolastica la direzione di Chiffi, che pure non sbaglia e vede bene gli episodi decisivi: corretto ammonire solo Santon, non c’è rigore su Pinamenti nel finale. L’arbitro di Padova finisce la sfida di San Siro con appena 16 falli fischiati (numero che spiega che tipo di partita sia stata) e ben quattro ammoniti (tutti della Roma).

Dopo un corner a favore, la Roma subisce il contropiede di Sanchez, dietro di lui corrono Santon e Pedro. Il giocatore cileno si allarga leggermente verso la sua destra, di fatto perdendo il “favore” della posizione nel momento in cui Santon commette fallo, sbilanciandolo con la mano sulla spalla. Chiffi opta per il giallo e spiega che a sinistra c’era Pedro, a quel punto favorito proprio dal movimento di Sanchez. Darboe cerca di opporsi al tiro di Pinamonti, che finisce a terra in area, l’Inter protesta (Conte grida: «Questo è rigore»): Chiffi indica la rimessa dal fondo, il VAR conferma. Non c’è contatto fra i piedi, poi i due si toccano per dinamica".