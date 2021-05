GdS / Inter-Roma, moviola: Darboe-Pinamonti da rigore. Santon? Il rosso…

La moviola della sfida tra l'Inter e la Roma, vinta dalla squadra di Antonio Conte con il risultato di 3-1 a San Siro

Il quotidiano analizza gli episodio nella moviola: "Partita abbastanza semplice per l’arbitro Chiffi, di professione ingegnere. Giusto il primo giallo arrivato dopo pochi minuti: entrata scomposta di Darboe ai danni di Sanchez. Al minuto 27 ancora Sanchez è lanciato verso l’area giallorossa in contropiede, Santon sceglie per il fallo tattico: inevitabile l’ammonizione. Era da rosso? No, secondo Chiffi, perchè l’attaccante interista si sta allargando a destra mentre viene fermato.

Il cambio di direzione c’è, anche se non molto evidente. Giusto anche il giallo a Kumbulla per un brutto intervento su Barella, ma lo meriterebbe anche Brozovic per un fallo su El Shaarawy. All’81’ Karsdorp butta giù Hakimi al limite: ammonito pure lui. Due minuti dopo, l’episodio più discusso: Darboe tocca Pinamonti in area. Per Chiffi non è rigore ma indicare il dischetto non sarebbe stato un errore".