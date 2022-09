Inter-Roma, scatta l’ora di Dzeko: il bosniaco è pronto e motivato. Sapeva che…

Come anticipato da FcInter1908, Simone Inzaghi non potrà contare su Romelu Lukaku per la delicata sfida di sabato contro la Roma. Con ogni probabilità il tecnico nerazzurro si affiderà a Edin Dzeko che affiancherà Lautaro Martinez. "Edin sa che, per vincere qualche altro trofeo a Milano, l'Inter ha bisogno di ripartire forte dopo la sosta e con un suo gol “pesante” dimenticare il ko di Udine sarebbe più semplice", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Lunedì Dzeko ha segnato una rete inutile con la maglia della sua nazionale, ko (4-1) sul campo della Romania, poi ha usufruito (martedì) di un giorno di riposo e ieri ha lavorato alla Pinetina per preparare il confronto... con il suo passato. Sapeva che le possibilità di essere titolare contro la Roma erano discrete perché Inzaghi e il suo staff lo hanno tenuto informato sulla situazione di Lukaku. Il numero 9 è pronto e soprattutto motivato. Rispetto alla stagione precedente, quando era titolare inamovibile, è partito con il freno a mano tirato e da fine agosto, con Lukaku che si è fermato ai box, ha svolto una grande mole di lavoro per la squadra, ma non ha inciso quanto avrebbe potuto. Adesso avrà (almeno) un'altra occasione, più probabilmente due, per partire dall'inizio e firmare un gol pesante. Quello della tripla cifra in campionato".