Inter-Roma, pagelle GdS: “Calhanoglu top, il Milan lo rimpiange. Nessuno insufficiente”

Nessuna insufficienza per l'Inter secondo La Gazzetta dello Sport in merito al match contro la Roma

Nessuna insufficienza per l'Inter secondo La Gazzetta dello Sport in merito al match contro la Roma. Il migliore in campo è Calhanoglu, voto 7,5 come Brozovic e Dumfries. "Manda in gol Dumfries, recupera la palla che si trasforma nel gol di Brozo, pesca la testa di Lautaro. Entra nei tre gol e con i due assist arriva a 10. E' la qualità che mancava. E il Milan lo rimpiange", commenta la Rosea. Elogi anche per Brozovic: "Un gol da Epic Brozo, dopo la perla di La Spezia". Ecco gli altri voti.