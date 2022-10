Inter-Roma, pagelle CdS: Skriniar condizionato, Asllani sfrontato e aggressivo

Ennesima sconfitta di questo avvio di stagione da incubo per l'Inter, che cade anche contro la Roma nonostante l'iniziale vantaggio firmato da Dimarco. Proprio l'esterno mancino è il migliore fra i nerazzurri insieme a Barella. Discreta la prova di Asllani, alla prima da titolare: "Sfrontato e aggressivo, sogna addirittura il gol con un tiro arrotato che esce di un niente. Sarebbe stato il 2-1 per l'Inter. Per essere la prima da titolare non è male". Malissimo la difesa, incluso Skriniar: "Un'altra partita distratta. Facile pensare che le indiscrezioni sul possibile trasferimento al Psg lo stiano condizionando nel rendimento. Perde completamente di vista Smalling sulla punizione decisiva".