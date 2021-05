Inter-Roma, pagelle TS: Lukaku da 7, applausi. Bene anche Vecino e Darmian

I giudizi del quotidiano torinese sulle prestazioni dei nerazzurri ieri sera

Secondo Tuttosport, è Romelu Lukaku il migliore in campo di Inter-Roma di ieri sera . La prestazione del nerazzurro, per il quotidiano, è da premiare con un 7: "Ritrova il gol (22° in A) prima del gong e consegna l’11° assist del suo campionato a Vecino. Applausi".

Bene anche Matteo Darmian, da 6.5: "Come un pendolino che non arriva mai in ritardo, confeziona l’ennesima prestazione tutta sostanza, impreziosita dall’assist a Brozovic per l’1-0. Mezzo punto in meno perché non legge l’assist di Dzeko per Mkhitaryan sulla rete giallorossa".