Inter-Roma, la probabile formazione: Perisic riposa. Questi i cambi di Inzaghi

Contro i giallorossi, ci sarà qualche rotazione. Mentre Caicedo dovrebbe rimanere ancora fuori, la buona notizia è che per Perisic si è trattato solo di crampi

Quale miglior occasione per dimenticare una sconfitta se non scendendo in campo poche ore dopo con la possibilità di reagire. E' quello che aspetta l'Inter, che già domani sera affronterà la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia a San Siro. Con Simone Inzaghi, come spiega il Corriere dello Sport, che medita diversi cambi di formazione: "Contro i giallorossi, ci sarà qualche rotazione. Mentre Caicedo dovrebbe rimanere ancora fuori, la buona notizia è che per Perisic si è trattato solo di crampi ed è già tutto rientrato. Possibile, comunque, che il croato riposi e che ci sia spazio per Dimarco. Per il resto, dovrebbe entrare uno tra D’Ambrosio o Ranocchia in difesa, Darmian a destra, magari Gagliardini a centrocampo e Sanchez in attacco".