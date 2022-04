Inter-Roma, le probabili formazioni: riecco Dzeko, resta un ultimo dubbio

È tutto pronto per Inter-Roma. Si avvicina il big match di San Siro, andiamo a vedere le probabili formazioni delle due squadre

È tutto pronto per Inter-Roma . Si avvicina il big match di San Siro, con il ritorno di José Mourinho a San Siro contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla vittoria in Coppa Italia nel derby col Milan. Alle 18 il calcio d'inizio, andiamo a vedere le probabili formazioni delle due squadre secondo le ultime notizie di Sky Sport.

Resta un solo dubbio da sciogliere nell'Inter, sulla fascia sinistra: Ivan Perisic è in pole su Robin Gosens, Inzaghi non ha ancora sciolto le riserve. C'è Dumfries a destra e non Darmian, col terzetto Barella-Brozovic-Calhanoglu a centrocampo. In difesa confermati Skriniar, de Vrij e Bastoni. In attacco riecco Edin Dzeko dal 1', è nettamente in vantaggio su Correa; confermatissimo Lautaro Martinez a completare il reparto avanzato.