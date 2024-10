Acceso scambio tra Fabrizio Biasin e Ivan Zazzaroni a Pressing . Tutto parte dall'analisi del primo sulla prestazione dell'Inter ieri nella vittoria dell'Olimpico contro la Roma: "L'Inter ha giocato una grande partita, noi dobbiamo dimenticarci che debba giocarle come tutte quelle dell'anno scorso: ci sono fasi e fasi. Arrivavi dopo la sosta, ti ritrovi con due infortuni e con un solo slot di cambi e a soffrire: hai portato a casa tre punti meravigliosi, la partita dice tanto sullo spirito di gruppo. L'idea che l'Inter debba giocare sempre come il Barcellona di Guardiola dobbiamo levarcela dalla testa".

Il direttore del Corriere dello Sport ha prontamente replicato: "Non ha mai giocato così, tranquillo". Biasin risponde: "Secondo me sì, invece". "Secondo te, ma abbiamo due televisioni diverse", dice Zazzaroni. Biasin allora insiste: "Lo so che tu speravi nella sconfitta dell'Inter, l'hai anche detto in settimana: ti è andata male, vediamo la prossima". "Non escludo di averlo detto: secondo voi al Corriere dello Sport tra Roma e Inter tifo Inter? Io superpartes? Mai stato", ha chiosato Zazzaroni.