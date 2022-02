Inter-Roma, pagelle Ts: Dzeko, il gol è una perla. Barella e Perisic super

Le pagelle del quotidiano su Inter-Roma. L'attaccante bosniaco premiato come migliore in campo

Il giorno dopo Inter-Roma , nelle sue pagelle Tuttosport premia Edin Dzeko come migliore in campo. Per il bosniaco, autore del primo gol, voto 7: "Con la Roma, segna sempre lui: contrappasso per un addio mal digerito dallo stesso Mourinho. Il gol, segnato anticipando Smalling, è una perla. Poi prova a fare il bis ma, di testa, non riesce ad angolare il pallone sempre su cross di Perisic".

Sette anche per Ivan Perisic : "Assorbiti gli acciacchi post-derby, riaccende subito il motore, sgasando in faccia a Karsdorp sull’azione dell’1-0. Canovaccio che si ripete ogni qual volta viene innescato dai compagni".

Altro sette per Nicolò Barella: "Prova a spaccare la traversa dopo sei minuti e quasi ci riesce e, nella ripresa, tenta il bis costringendo Rui Patricio alla miglior parata della serata. In più, come un assatanato, chiama sempre il pressing: è tornato". 6,5 per Simone Inzaghi: "L’Inter canalizza in positivo la rabbia accumulata dopo la rimonta nel derby e, come avrebbe dovuto fare col Milan, segna il raddoppio al momento giusto".