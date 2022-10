L’Inter Women cade in casa: prima sconfitta, a Sesto vince la Roma di misura

Prima sconfitta in campionato per le ragazze di Rita Guarino: la Roma espugna Sesto San Giovanni col risultato di 2-1

L'Inter Women perde in casa. La squadra allenata da Rita Guarino cede a Sesto San Giovanni contro la Roma, nel match valido per l'ottava giornata di Serie A Femminile.

Prima sconfitta stagionale per le ragazze di coach Rita Guarino, che cadono per effetto delle reti di Serturini al 44' del primo tempo e Haavi, che al 60' raccoglie un lancio in profondità di Greggi sulla destra, supera Merlo e si accentra in area: il suo tiro sul secondo palo è imprendibile per Durante.