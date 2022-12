Inter su Rossi? Il Flamengo accelera e prova a chiudere l’affare già a gennaio

Tra i nomi accostati all'Inter in queste settimane c'è anche quello di Agustin Rossi, portiere del Boca Juniors in scadenza di contratto a giugno. Sul giocatore è forte il pressing del Flamengo, club con cui avrebbe già sottoscritto un pre accordo: i brasiliani, tuttavia, vorrebbero evitare sorprese, e starebbero cercando un modo per assicurarselo già a gennaio. Secondo Globo, il Flamengo nei primi giorni del nuovo anno presenteranno un'offerta al Boca Juniors per provare ad anticipare l'arrivo di Rossi.