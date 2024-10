Dopo la vittoria dell'Olimpico con la Roma, l'Inter si prepara alla sfida in casa dello Young Boys. Inzaghi farà ruotare le forze a disposizione, anche tenendo conto della delicata sfida alla Juve di domenica sera. Cambi in quasi tutti i reparti, a centrocampo il tecnico si ritrova con la coperta un po' corta.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, "Ci sarà una rotazione importante per l'Inter contro lo Young Boys. Barella agirà da play, da una parte Frattesi dall'altra Mkhitaryan. Dietro ci sarà qualche cambiamento, De Vrij chiamato agli straordinari dopo l'infortunio di Acerbi. Bisseck in odore di maglia da titolare. Davanti Taremi e Arnautovic in rampa di lancio, a sinistra dovrebbe giocare Carlos Augusto. Recupero importante quello di Zielinski, partirà dalla panchina. Ma servirà a gara in corso".