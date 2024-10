Il tecnico dell'Inter continua a ruotare le forze, anche in attacco. Contro lo Young Boys uno dei due attaccanti inizierà dalla panchina

L'Inter può contare di nuovo sulla ThuLa. Lautaro e Thuram, dopo essersi alternati in questo inizio di stagione, sono finalmente tornati a essere decisivi insieme. Per questo l'obiettivo di Inzaghi è gestirli in funzione della gara di domenica contro la Juve.