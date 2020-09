Sky – Skriniar, l’Inter aspetta un’offerta da 40 mln in su. Tutto entro sabato perché…

«La trattativa non è agevole. Si parla di cifre comunque inferiori rispetto a quanto speso dall’Inter. Si ragiona sui 12 mln di euro con l’inserimento dei giovani, 4 nomi tra cui scegliere e c’è più o meno l’accordo sulle valutazioni. Il giocatore deve riformulare la questione del suo stipendio. Nainggolan non è stato convocato e la trattativa piuttosto avanzata potrebbe aver influito sulla sua mancata convocazione». Luca Marchetti a Skysport ha fatto il punto sul mercato dell’Inter. In particolare si è soffermato sulla possibile cessione del ninja al Cagliari di Giulini.

E poi anche sull’interesse di Mourinho per Skriniar: «Ancora l’offerta del Tottenham non è arrivata. L’Inter lo considera un titolare e quindi un sacrificio verrebbe fatto solo a fronte di una bella cifra, da 40 mln in su. Se entro la fine di questa settimana arrivasse questa offerta l’Inter la valuterebbe. Si parla di questi tempi perché in caso di cessione i dirigenti interisti dovrebbero decidere come rimpiazzare lo slovacco. Uno dei possibili sostituti è Ranocchia che non è ancora andato il Genoa nonostante un accordo», ha aggiunto il giornalista.

L’OCCASIONE – Alonso ha litigato con Lampard e l’allenatore lo considera in uscita. L’Inter sarebbe coperta sugli esterni ma se il giocatore diventa un’opportunità potrebbe partire Dalbert. Sul calciatore del Chelsea c’è anche la Juve.

(Fonte: SS24)