Inter-Salernitana, arbitra Marinelli: l’unico precedente con i nerazzurri…

Un solo precedente per i nerazzurri con il direttore di gara della sfida contro la Salernitana, in programma stasera

Inter-Salernitana, anticipo della ventottesima giornata di Serie A 2021-2022, in programma alle ore 20.45 al 'Meazza', sarà diretto dal direttore di gara Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

Per l'arbitro classe 1984 si tratta della seconda sfida in cui dirigerà l'Inter in questa stagione. Nel 14° turno, il 27 novembre scorso, i nerazzurri si impose col risultato di 2-0 sul Venezia al 'Penzo' grazie alle reti di Calhanoglu e Lautaro Martinez su calcio di rigore.