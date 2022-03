Inter, nessun problema per Brozovic: sarà regolarmente in campo. Dimarco o Bastoni?

Il centrocampista dell'Inter partirà titolare, a rifiatare sarà Perisic con Darmian che dovrebbe giocare al suo posto a sinistra

L'Inter gioca questa sera con la Salernitana a San Siro alle 20.45 per cercare i tre punti che mancano da troppo tempo. Nessun problema di formazione per Inzaghi che potrebbe far rifiatare qualcuno.

"Nell'Inter Marcelo Brozovic sarà regolarmente al suo posto. Inzaghi del resto ha capito che a lui non può rinunciare Chi invece contro la Salernitana non giocherà è Perisic: ha svolto solo una parte della seduta: a meno di sorprese spazio per Darmian, con Dimarco alternativa a Bastoni nei tre dietro. In avanti Dzeko e Martinez sono quelli che hanno più chances, ma il Toro è stato provato anche con Correa", si legge sul Corriere dello Sport.